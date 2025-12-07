Yeni Şafak
Üst geçide çarpan otomobilde yangın: Dört yaralı

22:527/12/2025, Pazar
AA
Alevler otomobilin içine sıçramadan yangın söndürüldü.
Sinop'ta bir otomobil, yaya üst geçidinin merdivenlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor bölümü alev aldı. Meydana gelen kaza sonucu otomobildeki dört kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, yaya üst geçidinin merdivenlerine çarparak alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde H.İ.B. idaresindeki 57 DV 125 plakalı otomobil, üst geçit merdivenlerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor bölümü alev aldı.

Sürücü H.İ.B. ile araçtaki Ö.A, L.K. ve G.Y.N. çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri ise alevler otomobilin içine sıçramadan yangını söndürdü.



