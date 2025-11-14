Yeni Şafak
Gece boyunca haber alınamadı: Otomobiliyle yuvarlandığı uçurumda ölü halde bulundu

20:4414/11/2025, Cuma
IHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sinop'ta 68 yaşındaki Ramazan Şahin'den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Başlatılan çalışmalar kapsamında cansız bedeni bulunan Şahin'in otomobiliyle uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Sinop’un Ayancık ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ayancık ilçesine bağlı Çangal yolu üzerindeki Akgöl mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Şahin’in (68) kullandığı 57 EE 850 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan otomobil, metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

Gece boyunca Şahin’den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan detaylı arama çalışmaları sonucunda, Şahin’in kullandığı otomobilin Çangal yolu üzerindeki Akgöl mevkisinde uçurumda olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içinde bulunan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Sinop
#Ayancık
#Uçurum
