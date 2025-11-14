Gece boyunca haber alınamadı: Otomobiliyle yuvarlandığı uçurumda ölü halde bulundu

Gece boyunca Şahin’den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan detaylı arama çalışmaları sonucunda, Şahin’in kullandığı otomobilin Çangal yolu üzerindeki Akgöl mevkisinde uçurumda olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içinde bulunan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.