Fabrikada üzerine çeltik çuvalı devrilen şahıs hayatını kaybetti

19:4319/11/2025, Çarşamba
IHA
67 Yaşındaki Sabri Ayhan
Sinop'ta çeltiğini patoz edilerek temizletmek için fabrika deposuna giden 67 yaşındaki Sabri Ayhan'ın üzerine istiflenmiş şekilde olan çeltik çuvalları devrildi. Ayhan, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sinop’ta pirinç fabrikasında üzerine çeltik çuvalı düşen bir kişi, kaldırıldığı Samsun’daki hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Sinop’un Boyabat ilçesi Boyabat Durağan karayolu üzerinde bulunan Yeşil Durağan Pirinç Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Ayhan (67) kendi yemeklik çeltiğini fabrikada patoz edilerek temizletmek için fabrikanın alt kısmında bulunan deponun araç girişine kendi aracı ile götürdü. Bu sırada Sabri Ayhan’ın üzerine istiflemiş olan çeltik çuvalları devrildi. Ağır yaralanan Sabri Ayhan önce Durağan Devlet Hastanesine ve ardından da Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ayhan, Samsun’daki hastanede yapılan müdahaleler rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



