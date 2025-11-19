İsrail'den Lübnan'da saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan basını, İsrail ordusunun, Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini ve 11 kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi. Açıklamada, Filistin Mülteci Kampı’nın Hamas’ın eğitim üssü olduğu ve saldırıda Hamas mensuplarının hedef alındığı iddia edildi.