İsrail'den Lübnan'da saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'da saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

00:0419/11/2025, Çarşamba
DHA
İsrail, saldırıda Hamas mensuplarının hedef alındığı iddia etti.
İsrail, saldırıda Hamas mensuplarının hedef alındığı iddia etti.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan basını, İsrail ordusunun, Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini ve 11 kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentindeki Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Lübnan basını, İsrail ordusunun, Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı saldırıda 11 kişini yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi. Açıklamada, Filistin Mülteci Kampı’nın Hamas’ın eğitim üssü olduğu ve saldırıda Hamas mensuplarının hedef alındığı iddia edildi.



#Lübnan
#İsrail
#Saldırı
