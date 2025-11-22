Yeni Şafak
Drift şovu pahalıya patladı: Sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

16:0422/11/2025, Cumartesi
IHA
Sinop’ta drift atan sürücüye cezai işlem uygulandı
Sinop’ta drift atan sürücüye cezai işlem uygulandı

Sinop'ta drift yaparak yol güvenliğini riske atan sürücü, polis tarafından yaklanarak 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı.

Gazi Caddesi üzerinde bir aracın drift yaptığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın bulunduğu güzergâh üzerinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında drift yapan araç, Karakum Yolu üzerinde sürücüsüyle birlikte tespit edilerek durduruldu.

Ehliyetine el konuldu

Gerçekleştirilen işlem kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye atan drift eylemi nedeniyle sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi gereği idari işlem yapıldığı bildirildi. Öte yandan, şahıs hakkında, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak" suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

Valilik, konu hakkında şu uyarıda bulundu:

"Unutmayalım; drift atmak sadece bir ‘gösteri’ değildir, insanların hayatını tehlikeye atan bir suçtur. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."



