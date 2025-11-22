Drift şovu pahalıya patladı: Sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Gazi Caddesi üzerinde bir aracın drift yaptığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın bulunduğu güzergâh üzerinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında drift yapan araç, Karakum Yolu üzerinde sürücüsüyle birlikte tespit edilerek durduruldu.