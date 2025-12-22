Yalova Belediyesi zimmet davasında karar değişti: Vefa Salman’ın cezası artırıldı

CHP'li Yalova Belediyesinde zimmetine 20 milyon lira geçirerek ortadan kaybolan muhasebecisi Reşat Elgin'in gözaltına alınmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı açıklanmıştı.





Yalova Belediyesi’ndeki zimmet davasında görevden uzaklaştırıldıktan sonra istifa eden Belediye Başkanı Vefa Salman ile eski belediye başkanlarından Yakup Bilgin Koçal ve başkan yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 8 sanığın yeniden yargılandığı davada 7 sanığın cezası arttı, 1 sanık hakkında dosyası istinafta olduğu için karar verilmedi. ‘Zimmet ihmali’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Salman’ın cezası 3 yıl 9 aya çıktı.





Soruşturma

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.





Bu sırada kayıplara karışan Reşat E, Denizli'de gözaltına alınarak Yalova'ya getirilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve çalışanlardan S.Ö. ile müteahhit Bekir B. de yakalanmıştı.





Soruşturmayla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Halit G'nin sekreteri B.T., şoförü B.E. ve soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. gözaltına alınmış, sekreter B.T. ile O.G. tutuklanmış, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.







