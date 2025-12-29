Yeni Şafak
Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

08:1129/12/2025, Pazartesi
DHA
Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonu sırasında polislere ateş açması sonucu çatışma çıktı.
Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonu sırasında polislere ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Yalova’da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında 7 polisimiz yaralandı.

Yalova’da polisinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonun bazı ayrıntıları ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmanın ardından polis ekipleri merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde belirlenen adrese operasyonu gerçekleştirdi. Evden ateş açılmasıyla çatışma yaşandı. Açılan ilk ateş sırasında 7 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Takviye özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi

Evin çevresi polis ekipleri tarafından çevrilirken, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Bursa’dan da takviye özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çatışmanın olduğu bölgede eğitime ara verildi

Yalova’da polisinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyon bölgesinde çatışmalar 6 saattir sokak aralarında devam ediyor. Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmiyor.


