Yanan ormanları depremzede izciler yeşertecek

Oyun ve eğitimin iç içe olduğu kampta tohum topu yapmayı öğrenen izciler, bu tohumları orman yangınlarında zarar gören bölgelerin yeşertilmesi için kullanacak. Kampa Hatay İskenderun’dan katılan Adem Çağatay, “Tohum topları kuruduktan sonra doğaya serpeceğiz. Yanan ağaçların yerine atılacak bu tohumlar önce fidan sonra ise ağaç olacak” dedi. Hatay Belen’den gelen Adil Toz ise, kampta doğayla bütünleştiklerini ifade etti. ÇEKÜD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, “81 bin tohum topunu, Eylül-Kasım arasında doğayla buluşturacağız” diye konuştu.