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Yanan ormanları depremzede izciler yeşertecek

Türkiye İzcilik Federasyonu, depremzede öğrencilere katkı için başlattığı Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı’nda önemli bir farkındalığa imza attı.

Saliha Engin
04:00 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye İzcilik Federasyonu

Türkiye İzcilik Federasyonu

Oyun ve eğitimin iç içe olduğu kampta tohum topu yapmayı öğrenen izciler, bu tohumları orman yangınlarında zarar gören bölgelerin yeşertilmesi için kullanacak. Kampa Hatay İskenderun’dan katılan Adem Çağatay, “Tohum topları kuruduktan sonra doğaya serpeceğiz. Yanan ağaçların yerine atılacak bu tohumlar önce fidan sonra ise ağaç olacak” dedi. Hatay Belen’den gelen Adil Toz ise, kampta doğayla bütünleştiklerini ifade etti. ÇEKÜD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, “81 bin tohum topunu, Eylül-Kasım arasında doğayla buluşturacağız” diye konuştu.



#Türkiye İzcilik Federasyonu
#Orman yangını
#Depremzede
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