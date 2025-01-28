Yanan otelde iş güvenliği incelemesi

Felakette, otel çalışanlarından da ölenler olmuştu. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) bakımından işletmenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek. 5 bakanlık personelinden oluşan ekip, küle dönen yapıda dün incelemede bulundu. İnceleme ekibi, güvenlik önlemleri alınmasının ardından otele girdi. Yangın mahallinde yaklaşık 1,5 saat inceleme yapan ekip, daha sonra bölgeden ayrıldı.