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Yangın nedeniyle askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

Çanakkale Boğazı, kuru yük gemisinde çıkan yangın sebebiyle gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde makine dairesinde yangın çıktığı ihbarı alınan AK DISCOVERY isimli 107 metre boyundaki kuru yük gemisine müdahale edildiği belirtildi. Boğaz, yangının söndürülmesinin ardından gemi trafiğine açıldı.

20:22 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:24 - 25/04/2024 Perşembe
Kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
Kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde, Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada çıkan yangın söndürüldü.


Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı "AK DISCOVERY" adlı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı.


Yangında, geminin 14 kişilik mürettebatı arasında yer alan Suriye uyruklu bir kişi yaralandı.


Sahil Güvenlik Botu "KB 73" ile kıyıya çıkarılan yaralı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.


Gemideki soğutma çalışmaları sürüyor.


Boğaz trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı, kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından gemi trafiğine açıldı.


#Çanakkale Boğazı
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#trafik
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