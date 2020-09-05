Yangın tüpünde bomba

Şüpheli F.K.’nın üzerindeki sırt çantasında arama yapan polis ekipleri, kırmızı poşet içinde bezle sarılı yangın tüpü içerisine gizlenmiş 1 kilogram 600 gram ağırlığında toz patlayıcı ele geçirdi. Uzman polislerce yapılan incelemede tüp içerisinde değişiklik yapıldığı, başlık kısmında ise kablo ile irtibatlı açma-kapama düğmesinin bulunduğu tespit edildi.

HAZIRLAYAN PKK’LI ÇIKTI

F.K.’nın İstasyon Mahallesi’ndeki adresinde yapılan aramada ise bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi. F.K.’nın, ifadesinde patlayıcıları kendisine K.A.’nın verdiğini söylemesi üzerine bu kişi de adresinde gözaltına alındı. Terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen K.A.’nın adresinde 2 dizüstü bilgisayar, bir fotoğraf makinesi, 3 hafıza kartı, bir pasaport ve 3 adet çipleri alınmış GSM sim kartı bulundu. Bu arada F.K.’nın çantasında ele geçirilen patlayıcıların RDX, PDX VE PETN karışımından oluştuğu öğrenildi. Bombanın Beşiktaş’ta 39 polisin şehit olduğu saldırıda kullanılan patlayıcılarla ve Bayrampaşa’da bir AVM otoparkında bulunan yangın tüplerine gizlenmiş 60 kilogram patlayıcı ile aynı türde olduğu ortaya çıktı.