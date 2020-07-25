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Gündem Yangından mal mı kaçırıyorsun? CHPde salgında kurultaya tepki yağıyor
POLİTİKA

Yangından mal mı kaçırıyorsun? CHP’de salgında kurultaya tepki yağıyor

CHP, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelediği 37. Olağan Kurultayı’nı hafta sonu yapacak. Parti içi muhalefet ise salgın sürerken kurultayın toplanmasına “Yangından mal mı kaçırıyorsun?” diye tepki gösteriyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelediği 37. Olağan Büyük Kurultayı’nı hafta sonu Bilkent Odeon’da yapacak. Kurultaya delegeler dışında görevliler ve basın mensupları alınacak. Kongrenin ilk gününde genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gün ise Parti Meclisi’nin de bulunduğu parti organları belirlenecek.

KILIÇDAROĞLU’NA KARŞI 3 İSİM

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı 3 isim adaylığını ilan etti. Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, partide “sol gövde” olarak adlandırılan “Gelecek İçin Biz” grubunun temsilcisi Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner ve kurultay onur üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman genel başkanlığa aday olacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun yanısıra, adaylık açıklamasında bulunan 3 ismin adaylığı bugün resmileşecek.

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PARTİDE KAZAN KAYNIYOR

Kurultay öncesinden parti içinde başlayan tartışmalar son günlerde iyice arttı. Kurultaya onur üyelerinin davet edilmemesi CHP’de tartışmaları da sertleştirdi. CHP yönetimi, aynı zamanda kurultay üyesi olan onur üyelerinin salgın şartlarında kurultaya katılmasına sıcak bakmazken muhalif isimler, böyle bir kurultayın “Yangından mal kaçırır gibi” bir ortamda yapılacağına işaret etti.

10. KEZ KAYBEDECEKSİNİZ

  • Kurultayın sloganı da CHP kulislerinde tepkiye neden oldu. CHP kulislerinde, “Kurultayın adı ‘İktidar Kurultayı’. Sanki Kemal Bey yeni adaymış gibi bir tavır sergiliyor. 2018’de ‘Adalet ve Cesaret’ demiştiniz ama dokunulmazlık yasasında korkarak ‘evet’ vermiştiniz. Sizler 9 kez kaybettiniz. 10. kez yine kaybedeceksiniz. Atatürk’ün partisine yakışmıyor” yorumları yapılıyor.

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