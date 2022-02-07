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ANKARA

Yanlış tutanak cezayı iptal ettirdi: Bir dakika ile sürücü belgesini geri aldı

Ankara’da alkolmetreyi üflemeyen bir sürücüye kesilen ceza, yanlış tutanak yüzünden iptal edildi...

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Yanlış tutanak cezayı iptal ettirdi
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Ankara’da alkolmetreyi üflemeyen bir sürücüye kesilen ceza, yanlış tutanak yüzünden iptal edildi. Kentte yol kontrolü yapan trafik polisleri, Emrecan Ç. adlı sürücünün kullandığı otomobili durdurarak alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye, para cezası verilirken ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

1 DAKİKA İLE CEZA İPTAL

  • Emrecan Ç., cezaya itiraz etti. İtirazı inceleyen Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, alkolmetre cihazını reddetmenin hukuki sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldığı hususunda tanzim edilen tutanağın saat 00.55’te olmasına karşın, itiraza konu trafik idari para cezası karar tutanağının ise 00:54’de düzenlendiğini tespit etti.

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Mahkeme, olay saati ile tutanak tarihi arasında saat itibariyle uyumsuzluk bulunduğunu belirledi. Ayrıca sürücünün aynı gün hastaneye gittiği ve alkol miktarının 0 promil olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Mahkeme, bu tespitler ışığında cezanın hukuka aykırı olduğuna karar vererek idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verdi. Ayrıca sürücü belgesi de iade edildi.

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