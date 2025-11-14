Yeni Şafak
Yapay zekalı tepki

Yapay zekalı tepki

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0014/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ağır ifadelerle tepki gösterdiği İmamoğlu iddianamesini okumadığı ortaya çıktı. İddiaya göre Özel, 3 bin 900 sayfalık iddianameyi yapay zekaya özetletip okuyarak açıklamalar yaptı.

CHP'nin “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi yapay zekâya okuttuğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede açıklanınca CHP Genel Başkan Özgür Özel kurmaylarından rapor istedi. Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iddianameyi yapay zekaya özetletti. İddianamenin tamamen okunmasının 1 hafta 10 gün bulacağının anlaşılması üzerine Seçim ve Hukuk İşleri birimi ilk özetin yapay zekâ ile yapılmasını istendi. Özel’e de ilk rapor buradan gitti. Milletvekilleri de danışmanlarına bu yöntemi söyleyerek, yapay zekâ uygulamasından yardım istedi. Bazı anahtar kelimelerin ‘İmamoğlu, CHP, Aziz İhsan Aktaş’ gibi taranmasını ve bu iddianamede İmamoğlu’na karşı yöneltilen iddialar nelerdir soruları soruldu.


#CHP
#iddianame
#yapay zeka
