Yapay zekalı tepki

CHP'nin “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi yapay zekâya okuttuğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede açıklanınca CHP Genel Başkan Özgür Özel kurmaylarından rapor istedi. Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iddianameyi yapay zekaya özetletti. İddianamenin tamamen okunmasının 1 hafta 10 gün bulacağının anlaşılması üzerine Seçim ve Hukuk İşleri birimi ilk özetin yapay zekâ ile yapılmasını istendi. Özel’e de ilk rapor buradan gitti. Milletvekilleri de danışmanlarına bu yöntemi söyleyerek, yapay zekâ uygulamasından yardım istedi. Bazı anahtar kelimelerin ‘İmamoğlu, CHP, Aziz İhsan Aktaş’ gibi taranmasını ve bu iddianamede İmamoğlu’na karşı yöneltilen iddialar nelerdir soruları soruldu.