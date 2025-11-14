Çalışma odasına dışkı!

CHP kurultay süreci ve liderlik tartışmaları nedeniyle tırmanan iç savaş, Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasında dehşete düşüren bir saldırıyla yeni bir boyut kazandı. Önceki gece saatlerinde kimliği belirsiz bir grup, İl Başkanlığı binasına girdi. Saldırganların hedefinde Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin’in yardımcısı Zeki Şen vardı. Odaya giren şahıslar, makam koltuğu ve masasına dışkı ve idrarlarını yaptı. Henüz belirlenemeyen şahıslar yangın merdiveninden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Şen’in makam koltuğu ve masasındaki dışkı ve idrarları görüntülerken, görevlilerin ifadeleri alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, “Daha önce olumsuzluklar yaşandı ama ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ dedik. Ancak bu kez bardağı taşıran, çok çirkin bir meseleyle karşı karşıyayız. Suç duyurusunda bulunduk. Faillerin kim olduğunu biz de merak ediyoruz” diye konuştu.