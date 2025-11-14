Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çalışma odasına dışkı!

Çalışma odasına dışkı!

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:0014/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Polis ekipleri, makam koltuğu ve masasındaki dışkı ve idrarları görüntülerken, görevlilerin ifadeleri alındı.
Polis ekipleri, makam koltuğu ve masasındaki dışkı ve idrarları görüntülerken, görevlilerin ifadeleri alındı.

CHP’de parti içi kavga çığırından çıktı. Kimliği belirsiz kişiler, mahkeme kararıyla CHP İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin başkanlığındaki heyetin çalışma odasına dışkı bıraktı.

CHP kurultay süreci ve liderlik tartışmaları nedeniyle tırmanan iç savaş, Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasında dehşete düşüren bir saldırıyla yeni bir boyut kazandı. Önceki gece saatlerinde kimliği belirsiz bir grup, İl Başkanlığı binasına girdi. Saldırganların hedefinde Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin’in yardımcısı Zeki Şen vardı. Odaya giren şahıslar, makam koltuğu ve masasına dışkı ve idrarlarını yaptı. Henüz belirlenemeyen şahıslar yangın merdiveninden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Şen’in makam koltuğu ve masasındaki dışkı ve idrarları görüntülerken, görevlilerin ifadeleri alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, “Daha önce olumsuzluklar yaşandı ama ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ dedik. Ancak bu kez bardağı taşıran, çok çirkin bir meseleyle karşı karşıyayız. Suç duyurusunda bulunduk. Faillerin kim olduğunu biz de merak ediyoruz” diye konuştu.


#CHP
#Gürsel Tekin
#çalışma odası
#dışkı
#idrar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saati 14 Kasım 2025: Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet namaz vakitlerini açıkladı