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Yardım toplamaya devam etmiş

FETÖ'nün yargı yapılanması içerisindeki mahrem sorumlusu 'Necip Bey' kod adlı Necmeddin Özmen için hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 05:58 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Necmeddin Özmen
Necmeddin Özmen

7 yıl sonra geçtiğimiz ağustos ayında yakalanan eski Yargıtay Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen'in Bylock kullanımını, kendine ait isim ve GSM bilgileri üzerinden yapmadığı görüldü. Özmen, aksine örgütün tabanında yer alan biri kişinin isim ve GSM bilgileriyle yaptığı anlaşılan yazışmalar ve örgüt içindeki kod adının deşifre edilmesiyle birlikte yakayı ele verdi.


7 YIL HÜCRE EVLERİNDE YAŞAMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Özmen, 15 Temmuz'dan sonra gaybubet evi olarak bilinen ve örgütün üst düzey mahrem yöneticilerinin saklandığı hücre evlerinde kaldı. 7 yıl boyunca başkalarına ait kimlik ve belgelerle yaşamını sürdüren Özmen, süreç içerisinde örgüt ile irtibatını koparmadı. Darbe girişimden önce ByLock uygulamasını sıklıkla kullandı.


PARA TOPLAMAYA DEVAM ETMİŞ

Emniyet güçlerince yakalandığı sırada üzerinde 18 bin 240 dolar, 34 bin 870 euro, 500 İsviçre Frangı, 11 bin 765 TL, gram ve çeyrek altın çıktı. Yüksek miktarda ele geçirilen dövizlerin yurt dışındaki örgüt mensuplarından alınan 'muavenet' paraları olabileceği üzerine duran savcılık, örgütün yurt içinde ve yurt dışında kurban, zekât ve burs adı altında para toplamaya devam ettiğine dikkat çekti. Özmen'in örgütün sözde Yüksek Yargı Sorumlusu olarak görevlendirildiği de iddianamede yer aldı.


#FETÖ
#mahkeme
#iddianame
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