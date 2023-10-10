Yardıma çağırdığı polisi şehit etti

İstanbul Büyükçekmece’de ihbar üzerine olay yerine giden polis memuru Cihat Ermiş içeriden açılan ateşle şehit oldu.

Önceki gece saat 02.30 sularında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde meydana gelen olay, sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönündeki ihbarın ardından yaşandı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı. Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi. Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti. Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmazken, ihbarı yapan numarayı da açan olmadı. Bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek isteyen polis ekiplerine, içeriden ateş açıldı.

Evdeki Muhammet Berke Çorak’ın silahından çıkan kurşun Polis Memuru Cihat Ermiş’in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

32 SUÇ KAYDI VAR

Olayın ardından 20 yaşındaki saldırgan gözaltına alınırken, İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise saldırganın 32 suç kaydının olduğu açıklandı.Polis kayıtlarına göre polise 39 kez geliş kaydı bulunan Çorak’ın 7 olayda mağdur olarak ifadesinin aldığı, 32 olayda ise şüpheli olduğu belirlendi. İlk suçunu henüz 14 yaşındayken 2017’de hırsızlık yaparak işlediği tespit edilen saldırganın, daha sonra kasten yaralama suçundan 8 kez, uyuşturucu bulundurmak suçundan 12 kez, ateşli silah bulundurmak suçundan 5 kez, taksirle yaralama suçundan 1 kez, hırsızlık suçundan 3 kez, motosiklet hırsızlığı suçundan 1 kez, tehdit suçundan 1 kez ve gasp suçundan 1 kez gözaltına alındığı belirlendi. Şüphelinin genç yaşına rağmen toplam 32 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli ilk sorgusunda, gelenlerin hasımları olduğunu zannederek, kapı arkasından ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

ANKARA’YA ATEŞ DÜŞTÜ

Acı olayda şehit olan polis memuru Ermiş için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Genç polisin cenazesi Ankara’nın Haymana ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Aile üyeleri sinir krizi geçirirken, şehidin köyüne de Türk bayrağı asıldı. 5 yıl önce polis olan Ermiş’in evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenildi.







