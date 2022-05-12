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ANKARA

Yargıda usta-çırak dönemi

Hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin çalışmalarda sona gelindi. Hakim ve savcılar için 2 yıl olan adaylık süreci yerine 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi öngörülüyor. Hakim ve savcı yardımcıları, bu süre zarfında ‘eğitici hakim ve savcıların’ gözetiminde çalışacak.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Yargıda usta-çırak dönemi
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Hakim ve savcılar için 2 yıl olan adaylık süreci yerine 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığı getiriliyor.

Mesleğe yeni başlayacak yargı mensuplarının deneyim kazanması için hayata geçirilmesi planlanan hakim ve savcı yardımcılığı müessesesiyle ilgili önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

Buna göre, mevcut 2 yıl olan adaylık süresi yerine, hakim ve savcı yardımcılığı süresinin 3 yıl olması ön görülüyor. Meslek öncesi eğitim ile uygulamanın işleyişi yeniden kurgulanıyor. Yapılması öngörülen değişikliklerle meslek öncesi eğitimin, hakim ve savcı yanında ‘uygulayıcı’ olacak şekilde değiştirilerek eğitimin niteliğinin artırılması, yardımcıların görev tanımlarının kanun seviyesinde yapılması ve uygulamaya yetki ve sorumluluğu olan bir aktör olarak katılmalarının temin edilmesi ile yardımcıların UYAP evrak akışına dahil edilerek kontrol ve denetim altında yetişmeleri hedefleniyor.

3 KISMA AYRILACAK

  • 3 yıllık yardımcılık süresi “temel eğitim, görev ve son eğitim dönemi” olmak üzere 3 kısma ayrılacak. Hakim ve savcı yardımcıları, görev dönemini atandıkları yargı mercilerinde, eğitici hakim ve savcıların nezaretinde fiilen görev yaparak tamamlayacak. Temel eğitim ve son eğitim Türkiye Adalet Akademisinde yapılacak. Bununla birlikte hakim ve savcı yardımcıları, görev dönemi içinde akademide 2’şer aylık ara eğitime alınacak.

PUANLAMA SİSTEMİ

Ayrıca eğiticiler, akademi tarafından eğitime tabi tutulacak. Her eğitici hakim ve savcıya en fazla 2 hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı verilecek ve usta-çırak ilişkisi çerçevesinde iyi yetişmeleri sağlanacak. Eğitici hakim ve savcılar, hakim ve savcı yardımcılarına 100 üzerinden puan verecek, verilen puanların aritmetik ortalaması nihai başarıya etki edecek.

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