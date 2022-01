​Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: FETÖ hukuku silah gibi kullandı

Yargıtay Başkanlığı’nda 2021 yılı değerlendirme toplantısı dün gerçekleştirildi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

FETÖ’nün yargıya verdiği zarara değinen Akarca, “İnsanların güven duygusunu zedelediler. Hukuku bir silah gibi kullandılar. Yargı mensubu sıfatıyla şekli olarak yaptıkları görevlerde birçok hukuksuzlukların bulunduğu ve aldıkları talimatlarla hukuku silah gibi kullanarak örgütsel faaliyetlerde bulundukları, örgüt lehine işlemler yaptıkları soruşturma ve yargılamalardan anlaşılmakta” diye konuştu.

İDAM MÜMKÜN DEĞİL

Bazı suçlarla ilgili idam cezasının getirilip getirilemeyeceği yönündeki hukuki değerlendirmesi sorulan Mehmet Akarca, “AB süreci gözetildiğinde bunun şu anda pek mümkün olmadığı gözüküyor” yanıtını verdi. Bazı cemaatlerin yargıda gruplandığı iddialarına Akarca, “Hakim, savcı, yargıç, Yargıtay üyesi tarafsızlığıyla, bağımsızlığıyla, hukukçu kimliğiyle konuşulmalı ve ön plana çıkmalı” dedi.

HER KARARI KUTSAYACAK DEĞİLİZ

Mehmet Akarca, AİHM’in Türkiye’deki yargılamalara yönelik verdiği ihlal kararlarına ilişkin ise “AİHM’in yargı yetkisini biz kabul etmişiz. AİHM’in verdiği her karar doğrudur bunu tartışacak halimiz yok. Bu aynı şekilde Anayasa Mahkemesi için de geçerli. Ama sonuçta bir karar veriyorlar, ister doğru olsun ister olmasın. Bu kararın uygulama mercileri, bunu hukuki çerçevede değerlendirip ona göre sonuçlandırmaları gerekiyor. AİHM’in verdiği her kararı kutsayacak değiliz. Her kararını ‘doğrudur, benimsiyoruz’ anlamına gelmez” değerlendirmesinde bulundu.

HDP bulunduğu yerden farklı bir yerde değil

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin terör örgütü PKK’nın “siyasi kanadı” olarak nitelendirilen HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı dava soruldu. HDP’nin son zamanlardaki eylemleri nedeniyle iddianameye ek yapmayı düşünüp düşünmediği sorulan Akarca, “Şu aşamada gerek yok. Aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Parti bulunduğu yerden farklı bir yerde değil. Aynı söylem ve eylemlerine devam ediyor” ifadesini kullandı.