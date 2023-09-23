Yargıtay: Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok

İstanbul'da S.U. (31) 5 aylık kocası C.U.'ya (35) boşanma davası açtı. Dava devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, koca C.U.'nun 2 yıl süreyle S.U.'ya ayda bin lira yoksulluk nafaka ödemesine ve 2 yıl geçmesinin ardından süreli nafakanın sona ermesine karar verdi. Kararı değerlendiren Avukat Büşra Kanpalta Köklü, Türkiye'de bazı insanların sadece nafaka almak için kayıtsız olarak çalıştığını, artık bu olayın gelir kapısı haline geldiğini belirterek "Bu sebeple sayın mahkemenin verdiği karar çok değerli ve yerinde bir karar oldu" dedi.