Yarım saat ara ile aynı noktada iki kaza: 2 ölü 9 yaralı

Yarım saat ara ile aynı noktada iki kaza: 2 ölü 9 yaralı

17:132/10/2025, Perşembe
IHA
Milas-Bodrum karayolu
Milas-Bodrum karayolu

Muğla Milas-Bodrum yolunda ardışık kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı; ikinci kazada otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Milas-Bodrum karayolu Meşelik mevki akaryakıt istasyonu önünde Tuncer Işık yönetimindeki 26 SE 796 plakalı çekici TIR ile Nurettin Sarıkaya idaresindeki 48 HO 6674 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Viktoria Bovtenove, Zarina Zhumaberk, Ekaterina Bout, Türk vatandaşları Yağmur Seher Aslan, Efehan Şahin, Deni Karabel, Ali Gök, Süleyman Karakoç ve Akerke Muratbek yaralandılar. Kazada 79 yaşındaki Mehmet Günaydın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı yol üzerinde meydana gelen ikinci kazada ise bir kişi öldü. Meşelik mevkisinde Hamza Yavuz yönetimindeki 48 ARD 028 plakalı motosiklet ile Yener Sönmez idaresindeki 34 YC 8493 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hamza Yavuz yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün

2.33 promil alkolllü olduğu tespit edildi.



