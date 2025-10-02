Şehitlerimiz gözyaşlarıyla defnedildiler

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınında, Ankara-Niğde Otoyolu’nda görevli jandarma ekibinin minibüsüne arkadan gelen başka bir minibüsün çarpması sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür (35) ve Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir (42) şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı. Şehit olan jandarma personelleri memleketlerinde toprağa verildi.

Arif Özdemir, Kemal Özgür.

BABA AYAKTA DURAMADI

Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür’ün cenazesi, Aksaray’da düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderildi. Daha sonra şehit Özgür’ün naaşı helallik alınmak üzere Hasanbeyli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören annesi Ayşe, babası Muzaffer, kardeşi Esra, ağabeyi Mehmet Özgür ve yakınları gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen Özgür için Yeşilyurt Mezarlığı’nda tören düzenlendi. İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Muzaffer Özgür, sandalyede oturarak cenaze namazını kıldı. Şehit Özgür’ün cenazesi, Yeşilyurt Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir’in cenazesi ise Aksaray’daki törenin ardından memleketi Kırıkkale’ye getirildi. Özdemir'in cenazesi, ilk olarak Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak helallik için Gürler Mahallesi'nde babaevine, ardından cenaze töreni için Nur Cami ve Külliyesi’ne götürüldü. Protokol üyeleri ile vatandaşlar, şehidin babası Erol Özdemir ile aile bireylerine başsağlığı diledi. Şehidin annesi Emine Özdemir ve yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Balışeyh ilçesine bağlı Eldelek köyünde toprağa verildi.

Şanlıurfa şehidini uğurladı

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra şehit olan Polis Memuru Ömer Amilağ, memleketi Şanlıurfa’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ömer Amilağ

TABUTA SARILIP AĞLADILAR

Amilağ’ın cenazesi, önceki gün görev yaptığı Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Şehit polis memuru için dün Eyyüp Peygamber Camii’nde tören düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin babası Mahmut Amilağ ile yakınları, Ömer Amilağ’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Şehit polis memuru Ömer Amilağ, kılınan cenaze namazının ardından Osmanbey Şehitliği’nde toprağa verildi.

Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aksaray-Ortaköy’de devriye aracının içinde işlem yaptığı esnada sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Özdemir ile İzmir-Balçova’da Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Amilağ’ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.















