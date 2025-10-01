Şehit polis memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında defnedildi

İzmir’in Balçova ilçesinde, 8 Eylül 2025 tarihinde, polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 29 yaşındaki polis memuru Ömer Amilağ’ın cenazesi, Şanlıurfa’ya getirildi.

Amilağ için Eyyübiye ilçesindeki Eyüp Peygamber Camisi’nde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Mahmut Amilağ, annesi Fatma Amilağ, nişanlısı Ece Öksüz, yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ural, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Karataş, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve diğer ilgililerle vatandaşlar katıldı.