Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Şehit polis memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında defnedildi

Şehit polis memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında defnedildi

13:511/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
İzmir'deki polis merkezine saldırıda yaralanıp hastanede şehit olan polisin cenazesi Şanlıurfa'da.
İzmir'deki polis merkezine saldırıda yaralanıp hastanede şehit olan polisin cenazesi Şanlıurfa'da.

İzmir’in Balçova ilçesindeki polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ömer Amilağ, memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında defnedildi.

İzmir’in Balçova ilçesinde, 8 Eylül 2025 tarihinde, polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 29 yaşındaki polis memuru Ömer Amilağ’ın cenazesi, Şanlıurfa’ya getirildi.

Amilağ için Eyyübiye ilçesindeki Eyüp Peygamber Camisi’nde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Mahmut Amilağ, annesi Fatma Amilağ, nişanlısı Ece Öksüz, yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ural, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Karataş, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve diğer ilgililerle vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, Şanlıurfa Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.


#şehit polis
#Ömer Amilağ
#İzmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hamas Trump'ın Gazze planını kabul etti mi?