İzmir'deki polis merkezine saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ şehit oldu: 'Ne olur Ömer’imi götürmeyin'

Saygı durusu ve İstiklal Marşı’nın ardından şehidin özgeçmişi okundu. Kuran-ı Kerim tilaveti sırasında şehidin nişanlısı tabutun başında, "Sen böyle mi görecektim? Seni damatlıkla görecektim. Seni çok seviyorum. Ne olur Ömer’imi götürmeyin" diyerek gözyaşı döktü.