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POLİTİKA

YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesi, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir ziyareti
Anıtkabir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amirallerin belirleneceği YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan, Aslanlı Yol'da beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile yürüdü. Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE NE YAZDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

  • "Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomiden, savunmaya, üretimden, sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılı operasyonlara milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun."

KOMUTA KADEMESİNDE DEĞİŞİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak YAŞ’ta komuta kademesinde değişim de bekleniyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar’ın yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süreleri bu yıl doluyor.

Dündar’ın emekli olması halinde, teamüller gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever. Genelkurmay Başkanlığında 3 yılını geride bırakan Yaşar Güler’in görev süresini doldurmasına bir yıl daha var. Güler’in 2022’ye kadar görevde kalması bekleniyor.

ERDOĞAN BAŞKANLIK EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılacak.

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