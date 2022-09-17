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İSTANBUL

Yasak aşk yalanıyla casusluk

Esenyurt'ta İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda casusluk cihazı ele geçirildi. Şüpheli Ferman S., "Eşim yasak aşkımı deşifre etmek için o cihazları koymuş olabilir" diyerek kendisini savundu.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Yasak aşk yalanıyla casusluk
Yasak aşk yalanıyla casusluk.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenler için sahte pasaport düzenleyen bir şebekeye baskın düzenledi. 12 Eylül günü sahte pasaport düzenlenen adrese giren ekipler, İran uyruklu J.B., P.A., M.M., ve F.S. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

INTERPOL ARIYORDU

İstanbul polisi tarafından adreslerdeki aramada, çalıntı olduğu belirlenen 58 Türk pasaportu, farklı ülke vatandaşlarına ait 51 çalıntı pasaport, Ferman S. adına düzenlenmiş 1 yeşil pasaport, Türkiye ve farklı ülke vatandaşlarına ait 68 pasaport, 20 nüfus cüzdanı, 19 ehliyet, farklı ülkelere ait sağlık kartları, ikamet izinleri, ‘Schengen Vizesi’ koruma belgeleri ve sahte evrak oluşturmak için hazırlanmış, mühür ve kaşeler ele geçirildi. Pasaportların bir kısmının da "Interpol" tarafından arandığı belirlendi.

EŞİM BANA KUMPAS KURDU!

Aramalarda ayrıca, casusluk faaliyetlerinde kullanılan ortam dinleme cihazı, gizli kamera, casusluk cihazlarının tespitinde kullanılan böcek arama cihazı da bulundu. Şüpheli M.M. ve eşi Ferman S.’nin ifadeleri alındı. İddiaya göre Ferman S.'nin önce "Benim maddi durumum kötü, evimi günü birlik kiraya veriyorum. Biri bırakmış olmalı" dediği daha sonra ise "Eşimin maddi durumu çok iyi, ülkemizde gayrimenkulleri var. Yasak aşk yaşıyorum. Eşim beni izlemek ve bana kumpas kurmak için bırakmıştır" dediği öne sürüldü.

İranlılar hakkında "Göçmen kaçakçılığı”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlarından da işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden tamamı tutuklandı.

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