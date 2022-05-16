Gündem Yaşayan Fikirler Atölyesinde final heyecanı
İSTANBUL

Yaşayan Fikirler Atölyesi’nde final heyecanı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve öğrencilerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında özgün projeleri ortaya koyduğu ‘Yaşayan Fikirler Atölyesi’nin finalinde ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesiyle Hezarfen grubu birinci oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yaşayan Fikirler Atölyesi’nde final heyecanı ​
Başkanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa ilçede eğitim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bağcılar Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve liseli öğrencilerin Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında orijinal projeler ürettiği ‘Yaşayan Fikirler Atölyesi’nin kapanışı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de katılımıyla yapıldı. Başkanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa ilçede eğitim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

  • Daha güzel bir Bağcılar için gençlerle birlikte gayret göstereceğini söyleyen Özdemir, “Her platformdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyorum. Sizlerin fikir, öneri, düşünce ve eleştirilerini önemsiyorum. Her zaman konuşan, düşüncelerini ifade eden, fikirleriyle ön planda olan bir gençlik istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de siz genç kardeşlerimizin enerjisi ve fikirleriyle iyi bir Bağcılar’a hep beraber ulaşacağız. Bağcılar’ın ismi bundan sonra projelerle, gençlerin hayata katılımıyla ve güler yüzüyle anılacak” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 11 gruptan finale kalan 6 grubun üyeleri proje konularıyla ilgili 1.5 aydır yaptıkları çalışmaların sunumlarını yaptılar. Değerlendirme sonucunda; “Yağmur Suyu Hasadı” projesiyle Hezarfen grubu birinci, “Akademi Bağcılar” projesiyle Katip Çelebi ikinci ve “Sanal Gelecek” projesiyle de Biruni üçüncü oldu. Başkan Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencileri tebrik ederek hediyelerini verdi. Programda grup öğretmenlerine de plaket takdim edildi. Büyük heyecan yaşayan öğrenciler, organizasyondan dolayı Başkan Özdemir başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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