​Yaşayan Fikirler Atölyesi’nde final heyecanı ​

Ekonomi

Otomotiv sanayii fırsatçılık yapmadı

Otomotivde artan fiyatlara OSD Başkanı Cengiz Eroldu cevap verdi. Dünyadaki enflasyona dikkat çeken Eroldu, “Sanayici olarak otomotiv üretiminde bizim maliyetimiz yüzde 15 arttı. Biz sadece bunu yansıttık. Yani kur yüzde 5 artarken niye fiyatlar yüzde 15 arttı sorusu var kamuoyunda. Otomotiv sanayisi hiçbir zaman fırsatçılık yapan bir sanayi olmadı olmaz da” dedi.