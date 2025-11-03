Yeni Şafak
Yaşlı adam bahçesini temizlerken yangında hayatını kaybetti

Yaşlı adam bahçesini temizlerken yangında hayatını kaybetti

13:43 3/11/2025, Pazartesi
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin’in Gülnar ilçesinde yaşlı bir adam, çevreyi temizlemek için yaktığı ileri sürülen ateşin bahçesine sıçraması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çavuşlar Mahallesi Velibükü mevkiindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, 70’li yaşlardaki Mehmet Ali Külah, bahçesini temizlemek için ot ve çalıları yaktı. Alevler, bu sırada bahçeye de sıçradı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında olay yerinde hayatını kaybeden Külah’ın cenazesine ulaşıldı.


Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenaze morga gönderildi.






#mersin
#gülnar
#yangın
