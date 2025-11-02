Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Beyoğlu’nda korkutan yangın: 4 kişi binada mahsur kaldı

Beyoğlu’nda korkutan yangın: 4 kişi binada mahsur kaldı

23:302/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Beyoğlu'nda elektrik tesisatı kaynaklı yangın
Beyoğlu'nda elektrik tesisatı kaynaklı yangın

Beyoğlu'nda 2 katlı binanın bodrum katında elektrik tesisatı kaynaklı yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken üst katta mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Beyoğlu’nda 2 katlı binanın bodrum katında elektrik tesisatından yangın çıktı. Dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kireçhane Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın bodrum katında saat 21.30 sıralarında elektrik tesisatı kaynaklı yangın çıktı. Dumanlar 2 katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulans içinde 3 kişiye oksijen tedavisi uygulanırken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



#Yangın
#Mahsur
#Beyoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2018'de hangi ülkenin siber güvenlikten sorumlu bakanının hayatı boyunca hiç bilgisayar kullanmadığı ve USB belleğin ne olduğunu bilmediği ortaya çıkmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı