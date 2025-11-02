Denizli’de bir binanın çatısından başlayan yangın korkuttu: 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Yangın, Merkezefendi ilçesi 15 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 555 Sokakta bulunan bir binanın çatısı henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede büyüyerek alevlere dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri binadaki dairelerde bulunan 5 vatandaşı dumandan etkilenmeden kurtardı.