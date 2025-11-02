Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli’de bir binanın çatısından başlayan yangın korkuttu: 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Denizli’de bir binanın çatısından başlayan yangın korkuttu: 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

10:422/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Denizli’de bir binanın çatısından başlayan yangın korkuttu
Denizli’de bir binanın çatısından başlayan yangın korkuttu

Denizli’de bir binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek korkuttu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangının etkilediği dairelerde bulunan 5 kişi dumandan etkilenmeden kurtarılarak binadan tahliye edildi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi 15 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 555 Sokakta bulunan bir binanın çatısı henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede büyüyerek alevlere dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri binadaki dairelerde bulunan 5 vatandaşı dumandan etkilenmeden kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çabasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatılırken, kurtarılan 5 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.



#Denizli
#apartman
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aynı hane içinde eşler ayrı ayrı TOKİ sosyal konuta başvuru yapabilir mi?