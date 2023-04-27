'Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı' cumartesi günü açıklanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlılık alanındaki öncelikli yaklaşımlarının, bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanma ilkesi çerçevesinde yaşlanma sürecini geçirmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Yanık, "Bakanlık olarak yaşlıların, aileleri ve yakınlarıyla, bulundukları çevrede, aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde yaşlanma sürecini geçirmelerini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda politika ve hizmetlerin belirlenmesi, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için gerekli çalışmaları hak temelli bakış açısıyla, farklı yaşlı profillerinin farklı ihtiyaçlarını gözeterek yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor

Bakan Yanık, 2022 sonu itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 9,8'inin 65 yaş ve üzeri olduğunu, Türkiye'de ise 65 yaş ve üzeri yaklaşık 8,5 milyon kişi bulunduğunu aktardı. Bu sayının, ülke nüfusunun yüzde 9,9'unu oluşturduğunu ifade eden Bakan Yanık, Bakanlık olarak Türkiye'deki yaşlı nüfusun haklarını etkin kullanmalarını sağlayarak yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Daimi Çalışma Grubu Bürosu'nda temsil edilen 8 devletten birisi olduğunu kaydeden Yanık, Büro'nun bu yılki toplantısının, Türkiye'nin ev sahipliğinde, 8 devletten temsilcilerin katılımıyla 27-28 Nisan 2023'te yapılacağını bildirdi.

Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı gerçekleştirilecek 183 faaliyeti içeriyor



