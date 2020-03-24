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ANKARA

Yaşlılara hizmette Türkiye farkı

Yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla “18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” olarak kutlanıyor. Avrupa ülkelerinde yaşlılar ölüme terk edilirken, Türkiye’de ise koronavirüs ile ilgili tedbirler, yaşlıları korumak için sıkı bir şekilde uygulanıyor.

Yasemi Asan Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulduğunu duyurduğu 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde vatandaşlara hizmet veriyor.
İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulduğunu duyurduğu 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde vatandaşlara hizmet veriyor.

Koronavirüs yaşlıları ve kronik hastaları daha çok tehdit ediyor. 80 yaş ve üzeri için koronavirüsün öldürme oranı yüzde 14 civarındayken 30 yaş altı için bu yüzde 0.2’lere düşüyor. Türkiye de bu nedenle tedbirleri yaşlıları korumak için sıkılaştırıyor.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ DEVREDE

Yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla “18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” olarak kutlanıyor. Tam da söz konusu haftaya denk gelen seri önlemlerle Türkiye, yaşlıları korumada Avrupa’dan farkını ortaya koydu. Türkiye, tek başına yaşayan 80 yaş ve üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetleri takip programını devreye aldı.

Sağlık Bakanı Koca 65 yaş üstü yaşlıları uyardı: Sokağa çıkma yasağına uyun
OYNAT 01:42
Sağlık Bakanı Koca 65 yaş üstü yaşlıları uyardı: Sokağa çıkma yasağına uyun
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Büyüklerimizden sözlerime kulak vermelerini istirham ediyorum. Bu toplumun sizin tavsiyelerinize ihtiyacı var. Siz de bu seferliğe mahsus bu öğüdü kabul edin, evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldı. Bu kurala uyun' ifadelerini kullandı.


ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK

  • 65 yaş üstü yaşlılara koruma maskesi ve kolonya dağıtımı yapmaya başladı. En düşük emekli maaşını kriz ortamında bin 500 liraya yükseltti. Emeklilerin bayram ikramiyesini öne çekerek nisan ayı başında ödenmesini kararlaştırdı. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyor.

ALIŞVERİŞLERİ YAPILIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir başta yaşlılar için olmak üzere ‘evde kal’ uyarısı yapılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildi. Birçok belediye evinden çıkamayan yaşlılar için yardım kampanyası başlatılarak market-fırın alışverişi gibi ihtiyaçlarını yerine getiriyor.

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