Yatalak eşine daha bilinçli bakabilmek için refakatçi eğitimi aldı: Yıllardır yaptığımız yanlışların doğrularını öğrendim

Bundan sonraki süreçle ilgili konuşan Kürkçü, “Annemi nasıl yaşatabileceğiz, tek dileğim bu. Dışkapı Hastanesi’nin, annemi oradan sapasağlam çıkartarak yaşadıklarımızı unutturmasını istiyorum. Almanya’da yapılanları da herkes bilsin. Sağlık sektöründe kimse ailesini yalnız bırakmasın. O kadar kötü şeyler oluyor ki, ben kendim şahit oldum, annemde bunu yaşadım. Tek dileğim bu tür şeyler bir daha olmasın” dedi. Annesinin Almanya’da tedavi gördüğü 2,5 aylık süreçte 3 hastane değiştirdiğini, toplamda 5 kez ameliyat olduğunu söyleyen Kürkçü, yoğun bakım ve yüksek ameliyat masraflarının da annesinin Türkiye’deki sigortası (SGK) üzerinden karşılandığını belirtti. Kürkçü son olarak, “Yasal haklarımı kullanarak hastane ve doktorlardan davacı olacağım ve yasal süreci de sonuna kadar takip edeceğim. Bu alanda uzman olan Alman avukatlarla anlaştık” dedi.