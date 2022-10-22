'Yavaş olun' dedi ve öldü

İstanbul’da kız arkadaşıyla aracına doğru yürürken yanlarından hızla geçen araçtakilere “Yavaş olun” diye tepki gösteren 20 yaşındaki Bilal Zorel, araçtan inen magandalar tarafından darp edildi. Başına aldığı darbelerden sonra aracıyla hastaneye gitmek isteyen Zorel, direksiyon başında yığıldı ve kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Zorel, 1 ay kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDA VEFAT ETTİ

Olay, geçtiğimiz pazar gecesi Beylikdüzü’ndeki bir AVM’nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Bilal Zorel kız arkadaşı ile birlikte AVM’deki bir eğlence mekanına gitti. İkili, saatler 04.00’ü gösterdiğinde mekandan ayrıldı ve AVM otoparkına yöneldi. Bu sırada hızla gelen bir araç çiftin yanından geçti. Bunun üzerine Zorel, bağırarak araçtakileri “yavaş olun” diyerek uyardı. Bilal Zorel’in bağırması üzerine araçtan inen 2 kişi sopalarla Zorel’i darp etmeye başladı. Saldırganlardan biri sopayla Zorel’in başına vururken, diğeri de yere yığılan Zorel’i tekmelemeye başladı. Zorel’in kanlar içinde kaldığını gören saldırganlar olay yerinden kaçtı. Kız arkadaşının yardımıyla aracına binen ve hastaneye gitmek üzere yola çıkan Zorel, direksiyon başına yığıldı. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarparak dururken, yaralı olan Zorel ve kazada kolu kırılan kız arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 17 Eylül’de yoğun bakıma alınan Zorel, 17 Ekim’de hayatını kaybetti. Saldırganlar Çağatay E. Ç. (21) ve Emrah B. (24) tutuklandı.

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