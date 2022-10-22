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İSTANBUL

'Yavaş olun' dedi ve öldü

İstanbul'da aracına doğru yürürken yanlarından hızla geçen araçtakilere "Yavaş olun diye tepki gösteren Bilal Zorel, magandalar tarafından darp edildi. Daha sonra aracıyla hastaneye gitmek isteyen Zorel, direksiyon başında yığıldı ve kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Bir aydır yoğun bakımda olan Zorel hayatını kaybetti.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Yavaş olun dedi ve öldü
Bilal Zorel

İstanbul’da kız arkadaşıyla aracına doğru yürürken yanlarından hızla geçen araçtakilere “Yavaş olun” diye tepki gösteren 20 yaşındaki Bilal Zorel, araçtan inen magandalar tarafından darp edildi. Başına aldığı darbelerden sonra aracıyla hastaneye gitmek isteyen Zorel, direksiyon başında yığıldı ve kontrolden çıkan araç kaza yaptı. Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Zorel, 1 ay kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDA VEFAT ETTİ

Olay, geçtiğimiz pazar gecesi Beylikdüzü’ndeki bir AVM’nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Bilal Zorel kız arkadaşı ile birlikte AVM’deki bir eğlence mekanına gitti. İkili, saatler 04.00’ü gösterdiğinde mekandan ayrıldı ve AVM otoparkına yöneldi. Bu sırada hızla gelen bir araç çiftin yanından geçti. Bunun üzerine Zorel, bağırarak araçtakileri “yavaş olun” diyerek uyardı. Bilal Zorel’in bağırması üzerine araçtan inen 2 kişi sopalarla Zorel’i darp etmeye başladı. Saldırganlardan biri sopayla Zorel’in başına vururken, diğeri de yere yığılan Zorel’i tekmelemeye başladı. Zorel’in kanlar içinde kaldığını gören saldırganlar olay yerinden kaçtı. Kız arkadaşının yardımıyla aracına binen ve hastaneye gitmek üzere yola çıkan Zorel, direksiyon başına yığıldı. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarparak dururken, yaralı olan Zorel ve kazada kolu kırılan kız arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 17 Eylül’de yoğun bakıma alınan Zorel, 17 Ekim’de hayatını kaybetti. Saldırganlar Çağatay E. Ç. (21) ve Emrah B. (24) tutuklandı.

Bursa'daki kaza sonrası ilginç anlar: Ölümden döndü özçekim yaptı
FOTOĞRAF 15
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Kaza, akşam saatlerinde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Ceyhun Y. yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak'ın (65) kullandığı 16 KDD 93 plakalı minibüsle çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, sürüklenerek park halindeki cipe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Kazada devrilen motosikletle birlikte metrelerce savrularak yaralanan Ceyhun Y., yerde yatarken cebinden çıkardığı telefonla özçekim yaptı.
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Ceyhun Y., daha sonra kendisine yardımcı olan bir kişiye 'Birlikte özçekim yapalım' demesi, daha sonra da birlikte fotoğraf çekilmeleri dikkat çekti.
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Ceyhun Y., kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Öte yandan, kaza anı ise bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.
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Bursa'daki kaza sonrası ilginç anlar: Ölümden döndü özçekim yaptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ölümden dönen sürücünün cebinden çıkardığı telefonuyla hem tek olarak hem de yardımcı olan bir genç ile özçekim yapması dikkat çekti.


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