Yavaş’tan İmamoğlu’nu kızdıracak açıklama: Aday olurum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki istinaf mahkemesi CHP'yi gerdi. Gerilim, İmamoğlu'nun kendisi için yapılan ‘yol haritası zirvesi’ sürerken su yüzüne vurdu. Emirgan'da Beyaz Köşk'te kendisi hakkında toplantı sürerken Kent Lokantası açılışına giden İmamoğlu'nun toplantı için, "Bir selam verdim, çıktım" demesi, CHP kulislerinde, 'kırgınlık' olarak yorumlandı. Kırgınlığın gerekçesi olarak, 'hakkındaki dava istinafa taşındığı bir dönemde Özel'in ABD'ye Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na katılması' gösterildi. Kaynaklar, "İBB Başkanı bize bilmediğimiz bir nedenle gönül koymuş olacak ki, bu ifadeyi kullanmış" açıklamasında bulundu. Özel'e yakın isimlerse, durumun İmamoğlu hakkında Kasım 2022'de verilen ilk yargı kararı sırasında o dönem genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumuyla aynı olmadığını belirtti. Kaynaklar, "Kemal Bey, MYK'nın, 'İmamoğlu hakkında karar çıkabilir gitmeyin' uyarısına rağmen gitti. Şimdi böyle bir durum yok" dedi.