Yavaş’tan İmamoğlu’nu kızdıracak açıklama: Aday olurum

İmamoğlu ile Yavaş arasında Cumhurbaşkanlığı gerilimi yaşanırken tarafların hamleleri dikkat çekiyor. İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Sözcü gazetesi dün yayınladığı Mansur Yavaş röportajında “Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarından çok rahatsızım. Adaylık zamanı gelince konuşulmalı” sözlerini öne çıkardı. Gazetenin Yavaş aday değilmiş gibi bir izlenim vermeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Ancak Yavaş, aynı gün cevap verdi: “Her zaman söyledik. Partimiz aday gösterirse aday oluruz.”
CHP içinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Özgür ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş üçgenindeki gerilim sürüyor. Kurultaydaki 'konuşma' krizi etkilerini korurken, Mansur cephesinden cumhurbaşkanı adaylığı için “İstiyorum” açıklaması geldi.
RÖPORTAJA AYNI GÜN CEVAP!
İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi dün yayınladığı Mansur Yavaş röportajında “Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarından çok rahatsızım. Adaylık zamanı gelince konuşulmalı” sözlerini öne çıkardı. Gazetenin Yavaş aday değilmiş gibi bir izlenim vermeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Ancak Mansur Yavaş, Sözcü’nün bu haberine aynı gün cevap verdi.
GÖREVE TALİBİM
Adaylığına ilişkin medyada çıkan iddiaların doğru olmadığını söyleyen Yavaş, 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Biz her zaman söyledik, partimiz aday gösterirse aday oluruz. Gündemde bunun haricinde konuşacak başka bir kelime yok. Türkçe konuşuyoruz ve gayet açık konuşuyoruz. Onun haricinde söylenen sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” diyen Yavaş, şunları söyledi:
“Eğer partimiz bana adaylık teklif ederse, ben de bu göreve talip olurum. Ancak boş laflarla zamanımı harcayacak değilim. Sayın genel başkanımız günü geldiğinde parti olarak kimin aday olacağına karar vereceklerini açıkça söylüyorlar. Ortada böyle bir gündem yokken maalesef bu tartışmaları çok üzücü ve gereksiz buluyoruz."
GEREKSİZ TARTIŞMALAR
“Daha önce yaşadık. 6'lı Masa toplantıları devam ederken, ortada seçime birkaç yıl varken sürekli olarak aday kim olacak tartışmaları özellikle yaptırıldı. Yani arayı bozmak insanların kafasında birtakım tereddütler uyandırmak için yapıldı. Şu anda yapılan da maalesef aynı. Kulis bilgileri adı altında gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar ve gündemi unutturuyorlar.”
İmamoğlu Özgür Özel'e gönül koydu
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki istinaf mahkemesi CHP'yi gerdi. Gerilim, İmamoğlu'nun kendisi için yapılan ‘yol haritası zirvesi’ sürerken su yüzüne vurdu. Emirgan'da Beyaz Köşk'te kendisi hakkında toplantı sürerken Kent Lokantası açılışına giden İmamoğlu'nun toplantı için, "Bir selam verdim, çıktım" demesi, CHP kulislerinde, 'kırgınlık' olarak yorumlandı. Kırgınlığın gerekçesi olarak, 'hakkındaki dava istinafa taşındığı bir dönemde Özel'in ABD'ye Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na katılması' gösterildi. Kaynaklar, "İBB Başkanı bize bilmediğimiz bir nedenle gönül koymuş olacak ki, bu ifadeyi kullanmış" açıklamasında bulundu. Özel'e yakın isimlerse, durumun İmamoğlu hakkında Kasım 2022'de verilen ilk yargı kararı sırasında o dönem genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumuyla aynı olmadığını belirtti. Kaynaklar, "Kemal Bey, MYK'nın, 'İmamoğlu hakkında karar çıkabilir gitmeyin' uyarısına rağmen gitti. Şimdi böyle bir durum yok" dedi.
Yine yargıyı tehdit etti
- YSK üyelerine hakareti sebebiyle aldığı ‘siyasi yasak’ cezası istinaf mahkemesinde karar aşamasında olan İBB Başkanı İmamoğlu, yargı üyelerini bir kez daha tehdit etti. İmamoğlu, Ankara'da konuştu. “Umarım yargı mensupları da bir hata yapmaz” diyen İmamoğlu, "Temennim odur ki yargının bu şekilde manipüle edilmesine istinaf son verir. İstinaf, hepimizin su gibi hava gibi ihtiyaç duyduğumuz hukukun üstünlüğünü bize yaşatır" dedi.