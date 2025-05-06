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Yavru bozayı iş makinasının içine girdi: Görüntüler yürek ısıttı

Yavru bozayı iş makinasının içine girdi: Görüntüler yürek ısıttı

14:466/05/2025, Salı
DHA
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Yavru bozayı iş makinasının içine girdi
Yavru bozayı iş makinasının içine girdi

Karabük'te orman işçilerinin çalıştığı iş makinesinin içerisine yavru boz ayı girdi. Ortaya tatlı görüntüler ortaya çıktı

Merkeze bağlı Keltepe mevkisinde çalışan işçiler, ormanda tek dolaşan yavru bir ayıyı fark etti. İşçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler gelene kadar ayı, iş makinesinin içerisine girdi. Bir orman işçisi, yavru ayıyı kucağına alarak fotoğraf çektirdi.

Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru ayıyı korumaya aldı.


#Karabük
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