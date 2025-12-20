Yeni Şafak
Yayla evi alevlere teslim oldu

09:5220/12/2025, Cumartesi
DHA
Yayla evi alevler içinde kaldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yayla evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Keremali Yaylası’nın Alaağaç Obası bölgesinde gece saatlerinde Hasan K.’ya ait tek katlı yayla evinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Karla kaplı yaylaya ekipler güçlükle ulaştı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



#sakarya
#yangın
#yayla
