Yaz hastalığını kışa taşımayın

Okulların açılmasıyla kapalı alanlarda bir araya gelen çocuklarda bulaşıcı hastalıkların yayılma riski arttı. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, “En sık soğuk algınlığı, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ve ishal görülür. Yeterli bağışıklığı olmayan çocuklar arasında su çiçeği, kızamık, kabakulak ve el-ayak-ağız hastalığı salgınları da görülebilir” diyerek uyardı. Çocukluk çağı aşısının zamanında ve eksiksiz yapılmasını tavsiye eden Mamçu, “Tuvalet sonrası ve yemek öncesi ellerin doğru bir şekilde yıkanması, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunun kapatılması, okul malzemelerinin kişisel olarak kullanılması, giysilerin paylaşılmaması gibi hijyen kuralları okula başlayan çocuklara sık sık hatırlatılmalı” şeklinde konuştu.