Yaz hastalığını kışa taşımayın

Yaz aylarında artış gösteren enfeksiyonlar, doğru tedavi edilmediğinde kışa taşınarak kronik ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Dr. Ali Vefa Öztürk, "Yaz aylarında akciğer enfeksiyonları, KOAH ve astım alevlenebiliyor. Düzenli kontrollerle takip edilmeli” dedi.
Yaz aylarında enfeksiyona yakalanan kişiler, doğru tedavi edilmezse kışın daha ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Vefa Öztürk, “Başta solunum yolu olmak üzere yaz aylarında artış gösteren enfeksiyonlar, doğru tedavi edilmediğinde kış aylarına taşınarak kronik ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Sıcaklık ve nemin etkisiyle ortaya çıkan akciğer enfeksiyonları ile astım ve KOAH gibi hastalıklar, yeterince takip edilmediğinde hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyor” dedi.
HASTALIK GEÇSE BİLE KONTROLE GİDİLMELİ
Sonbahar döneminde okulların açılması, polen miktarının artması ve hava sıcaklıklarındaki hızlı değişimlerin, yaz hastalıklarının kışa taşınmasına neden olduğunu belirten Öztürk, “Bu durum hastalık ataklarının uzun sürmesine yol açıyor. Özellikle iyi tedavi edilmeyen hastalıklar başka hastalıklara da öncü olabiliyor. Yazdan kışa gelen hastalıkların çoğu iyi tedavi edilmemiş zatürreler zatürre, astım ve KOAH hastalıkları oluyor. Doğru kontrol ve tedavi olmazsa bu hastalıklar kış aylarında daha ağır seyredebiliyor” diye konuştu. Özellikle solunum yolu hastalıkları sırasında şikayetler geçse bile düzenli kontrole gidilmesini tavsiye eden Öztürk, “Bronşların daralması ve akciğer enfeksiyonları diğer enfeksiyonlara göre daha uzun sürebilir ve kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Astım, KOAH ve zatürre gibi hastalıklar kronikleşme riski taşıyor. Bu sebeple yaz ayında zatürre olduysanız veya astım atakları geçirdiyseniz, mutlaka doktor takibinde kalmalısınız” ifadelerini kullandı.
BASKILANAN HASTALIK YENİDEN NÜKSEDİYOR
Öte yandan zamanında temizlenmeyen klimalarda bakteri üremesi sonucu ortaya çıkan zatürrelere dikkat çeken Öztürk, bu hastalıkların tedavisinin uzun sürdüğünü anlattı. Lejyoner zatürresi olarak bilinen bu hastalığın en zorlu enfeksiyonlardan biri olduğunu ifade eden Öztürk, “Bronşit ve üst solunum yolu enfeksiyonları ayaktan tedavi edilebilirken, zatürre ve astım ataklarında hastaneye yatış gerekebiliyor. Tedavi edilmezse hastalık baskılanıyor, ardından daha ağır nüksler yaşanıyor. Orta kulak iltihabı, sinüzit ve solunum yetmezliği gibi komplikasyonlara yol açabiliyor” vurgusu yaptı.
Okullar yayılım noktası
- Okulların açılmasıyla kapalı alanlarda bir araya gelen çocuklarda bulaşıcı hastalıkların yayılma riski arttı. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, “En sık soğuk algınlığı, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ve ishal görülür. Yeterli bağışıklığı olmayan çocuklar arasında su çiçeği, kızamık, kabakulak ve el-ayak-ağız hastalığı salgınları da görülebilir” diyerek uyardı. Çocukluk çağı aşısının zamanında ve eksiksiz yapılmasını tavsiye eden Mamçu, “Tuvalet sonrası ve yemek öncesi ellerin doğru bir şekilde yıkanması, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunun kapatılması, okul malzemelerinin kişisel olarak kullanılması, giysilerin paylaşılmaması gibi hijyen kuralları okula başlayan çocuklara sık sık hatırlatılmalı” şeklinde konuştu.