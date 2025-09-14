Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Sessiz katil her yıl 11 milyon can alıyor: Aman dikkat herkes risk grubunda

Sessiz katil her yıl 11 milyon can alıyor: Aman dikkat herkes risk grubunda

11:4114/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, sepsisin erken tespit edilmediğinde ölüm riski yüksek bir hastalık olduğunu söyledi. Her yıl yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyen sepsis, 11 milyon kişinin yaşamını yitirmesine yol açıyor. Dünya Sepsis Günü kapsamında yapılan açıklamalarda, hijyen kurallarına dikkat edilmesi, aşıların zamanında yapılması ve hastalığın erken teşhisinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.
Müberra Hraloğlu
, bakteri, virüs, mantar veya parazitlerin yol açtığı enfeksiyonlara karşı vücudun aşırı ve kontrolsüz bağışıklık tepkisiyle gelişen sepsisin, erken fark edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre, her yıl dünya genelinde yaklaşık 11 milyon kişinin ölümüne yol açan sepsis, hızla ilerleyen en tehlikeli enfeksiyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hraoğlu, 15 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla uyarılarda bulundu.


Hraloğlu, sağlıklı görünen bir kişinin bile sepsis nedeniyle kısa sürede hayati tehlike altına girebileceğini kaydetti.


"Tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir"


Sepsisin bakteri, virüs, mantar ya da parazitlerin yol açtığı enfeksiyonlara karşı vücudun aşırı ve kontrolsüz bağışıklık tepkisiyle geliştiğini aktaran Hraloğlu, şunları kaydetti:


"Bu süreç organ yetmezliklerine neden olabilir ve tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. Sepsisin en büyük riski, çok kısa sürede ağırlaşabilmesidir. Sağlıklı görünen bir kişi dahi kısa bir süre içinde hayati tehlike altına girebilir."

Hraoğlu, hastalığın, özellikle yaşlılar, bebekler, bağışıklık sistemi zayıf ve kronik hastalığı bulunan kişilerde daha yüksek risk taşırken, yoğun bakımda yatan hastaların da sepsis açısından savunmasız olduğuna işaret etti.


Bu belirtiler varsa dikkat


Sepsisin belirtilerinin diğer enfeksiyonlarla karıştırılabileceğini belirten Hraoğlu, "Yüksek ateş, hızlı nabız, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı ve şiddetli halsizlik sepsis açısından dikkatle değerlendirilmelidir" değerlendirmesini yaptı.


Hraoğlu, tedavide antibiyotik ve yoğun bakım desteğinin önemli olduğunu vurguladı.


Hastalıktan korunmanın en etkili yaklaşım olduğuna dikkati çeken Hraoğlu, hijyen kurallarına uymak, aşı olmak ve enfeksiyon belirtilerini hafife almamak sepsisle mücadelede en güçlü silah olduğunun altını çizdi.


Dünya genelinde sepsisin her yıl yaklaşık 50 milyon kişide görüldüğünü ve 11 milyon kişinin sepsis nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Hraloğlu, bu rakamların hastalığın ciddiyetini ortaya koyduğunu belirtti.


Dünya Sepsis Günü'nün temel amacının toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Hraloğlu, sağlık çalışanlarının bu konuda eğitimli olmasının da kritik önem taşıdığını kaydetti.




#Enfeksiyon
#sepsis
#sağlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sumud Filosunda kaç gemi var? Gazze için yola çıkan gemi nerede son durum ne?