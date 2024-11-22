Yazma Mushaflar BAE'de sergilendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sharjah İslam Sanatları Müzesi’nde önceki gün önemli bir serginin açılışı yapıldı. 'Ebedi Mektuplar: Abdul Rahman El Qwais Koleksiyonundan Kur'an El Yazmaları' isimli sergisinin açılışını, Yüksek Konsey Üyesi ve Sharjah emiri Dr. Sultan bin Muhammed El Kasımi yaptı. Sergide, BAE Sağlık Bakanı Abdurrahman el-Uveys’in koleksiyonundan seçilmiş 80’den fazla Mushaf, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Emevî döneminden Osmanlı’nın sonuna kadarki dönemleri kapsayan İslam dünyasının muhtelif bölgelerinden müstesna Mushaflar, bu sergide sanatseverlerle buluştu.

HATTAT ÖZÇAY'IN ESERLERİ DE VAR

HATTAT ÖZÇAY'IN ESERLERİ DE VAR

Farklı boyutlarda, yazılarda ve İslami süslemelerde Kur'an el yazmalarının ve sayfalarının farklı tarihi dönemlerini yansıtan serginin yedi bölümü bulunuyor. Serginin son bölümünde, ülkemizin tanınmış hattatı Mehmet Özça'ın eserleri de sergileniyor. Özçay'ın talebesi Ahmed Faris Rızk ve silsile halinde 13 öğrencisinin yazdığı Fatiha sureleri de yer alıyor.