YDS'de 55 binden fazla aday ter dökecek: Saat uyarısı yapıldı

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Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz ile Marmara’da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Öte yandan yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.