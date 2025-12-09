YEÇED desteklediği Suriyeli gençlerin mutluluğu paylaşmak için devrim yıldönümünde Halep’te

Yeni Şafak
9/12/2025, Salı
Yeryüzü Çocukları Derneği, devrimin yıldönümünde 2016 yılından bu yana desteklediği Suriyeli çocukların heyecanlarına ortak olmak için gönüllüleriyle birlikte Halep’e gitti. Halep Kalesi’nde darbeci Esed’den alınan bölgeler için yapılan kutlamalara dahil oldu.

Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED), iç savaştan etkilenerek Suriye’den Türkiye’ye göç eden mülteci çocukların eğitimini desteklemek için 2016 yılında kuruldu. O günden bugüne kriz bölgelerinde eğitim ve psikososyal destek faaliyetlerine odaklanan YEÇED, geçtiğimiz yıl darbeci Beşşar Esed’den geri alınan Suriye’nin zafer yıldönümünde halkın yanında oldu.

Darbeciler nedeniyle atıl hale gelen Halep’teki okullarının tadilatına ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlığına katkı sağlayan gönüllülerle birlikte Halep Kalesi’nde kutlamalara katılan dernek, şehirde desteklediği yetimhaneleri de ziyaret etti.

‘Travmaya duyarlı okullar modeli geliştirdik’

YEÇED Kurumsal İletişim Koordinatörü Gülsüm Özkaya, derneğin Suriye’deki çalışmalarına ilişkin, “Yeryüzü Çocukları Derneği olarak, eğitim ve psikososyal destek faaliyetleriyle Suriyeli genç ve çocukları güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yenileme, onarım, yeniden yapılanma ve okul işletimine odaklanmanın yanı sıra öğretmenlerin ve öğrencilerin de eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buna ek olarak, Suriyeli çocuklara kapsamlı psikososyal destek sağlayan travmaya duyarlı okullar modeli geliştirdik.” şeklinde konuştu.

‘Özgür Suriye’yi inşa edecek çocuklar yetiştirdik’

İdlib içerisinde 2021 yılında kurdukları bir okulları olduğundan bahseden Özkaya, “Derneğimiz her zaman insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra eğitimin de temel bir ihtiyaç olduğunun bilincinde oldu. Bu nedenle ‘Onun işi okumak’ sloganıyla sokaklarla çalışmak zorunda kalan Suriyeli çocukların eğitimine destek olduk. Bizler, Suriye’nin özgürleşeceğine olan inancımızı hiç kaybetmeden Özgür Suriye’yi inşa edecek çocukları yetiştirdik.” ifadelerini kullandı.

‘Desteklediğimiz çocuklar parlak gençler oldu’

Kefer Besin bölgesinde yeniden onardıkları bir okulun açılışını yapacaklarını ifade eden Özkaya, “Eğitim ve psikososyal destek ile güçlendirdiğimiz Suriyeli çocuklar şimdi ülkelerini inşa edecek parlak gençler oldu. Tıp, mühendislik, mimarlık, psikoloji alanları başta olmak üzere her alandan onlarca üniversiteli gencimiz oldu. Özgürleşme ile birlikte Türkiye ve Suriye arasında köprü niteliğinde olan bu gençler, hem ülkelerinin kalkınmasına destek oluyor hem de Türkiye’deki akademik çalışmalarda ön planda yer alıyor.” diye konuştu.

Aynı zamanda YEÇED, gün içinde yapılan kutlamalarda Suriye halkına tatlı dağıtımında bulunarak sevinçlerine ortak oldu.




