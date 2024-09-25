Yedi Başak'tan Gazze'ye umut: Günlük sıcak yemek dağıtımı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in aylardır süren Gazze saldırıları sonucunda yaşanan gıda sıkıntısına ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Raportörler, Deyr el-Belah kentindeki El Aksa Hastanesi'nde 30 Mayıs'ta 6 aylık bir bebeğin, 1 Haziran'da 13 yaşında bir çocuğun ve Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırda 3 Haziran'da 9 aylık bir bebeğin yetersiz beslenme ve gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanamaması nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu ölümlerin, Gazze'deki gıda sıkıntısının "kuzeyden merkeze ve güneye yayıldığını" gösterdiğini ifade eden raportörler, İsrail'in "Filistinlilere yönelik kasıtlı ve sistematik aç bırakma politikasını" kınadı.3

Sıcak Yemek Yardımının Önemi

Gazze'de yemek dağıtımı, sadece açlığı gidermekle kalmıyor, aynı zamanda çocukların ve yetişkinlerin sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor. Yetersiz beslenme, bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara karşı direnci düşürüyor ve özellikle çocuklarda geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle, gıda yardımı, bölge halkının yaşam kalitesini artırmak ve hayatta kalmalarını sağlamak açısından büyük bir öneme sahip.

Yedi Başak, Gazze’de günlük 1000 kişiye sıcak yemek ulaştırarak bu temel ihtiyacı karşılamak üzere çalışıyor. Dernek, bölgedeki yerel personel ve gönüllüleri ile yemekleri enkazdan toplanan odunlarla pişiriyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Gazze'de Yardım Seferberliği: Halid Amca'nın Çağrısı

Rim’in dedesi Halid Nabhan, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'deki yardım çalışmalarında aktif bir rol üstleniyor. Yedi Başak’ın Gazze’deki çalışmalarını bizzat yerinde sürdüren Halid Amca, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Halid Amca, tüm duyarlı insanlara seslenerek, bu hayati yardım seferberliğine destek olmaya çağırıyor.

Siz de Destek Olabilirsiniz

Gazze'deki bu insani yardım projesine siz de katılabilirsiniz. 100 TL bağış yaparak, Gazze'de bir kişinin bir öğünlük yemek ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bu küçük katkı, Gazze'deki bir ailenin yaralarını sarmak için büyük bir adım olabilir. Bağış yapmak için ACİL yazıp 3157'ye SMS gönderebilir veya derneğin banka adreslerine ve web sitesi olan **yedibasak.org.tr** üzerinden bağış yapabilirsiniz.

Yedi Başak’ın Gazze'deki acil yardım projeleri yalnızca sıcak yemek dağıtımı ile sınırlı değil. Çadır yardımı, su dağıtımı, un desteği ve bebek maması yardımı gibi birçok projeyi de yürüten dernek, katliamlar nedeniyle yerlerinden edilen kardeşlerimiz için çadır sağlıyor, su sıkıntısı çeken insanlara temiz su ulaştırıyor ve açlıkla mücadele eden çocuklar için bebek maması dağıtıyor.

Gazze'ye Yardım Eli Uzatın!