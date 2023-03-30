Yedili Masa'dan güç alan HDP, seçim bildirisini açıkladı: 'Askeri operasyonlara son vereceğiz'

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında, 2014 yılından bu yana gündeme getirilen, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna 'Değildir' dediği iddialarına açıklık getirdi. O dönemdeki sözlerinin maksadından çıkarıldığını ve kendisinin PKK tarafından tehdit edilen bir kişi olduğunu ifade eden Miroğlu, "Ben diğer terör örgütleriyle kıyaslayarak PKK'nın bir siyasi programı olduğunu dile getirmiştim. Keşke kullanmasaydım, PKK’nın başka bir şey ifade ettiğini söylemek için kullandım." dedi.