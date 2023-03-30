Yedili Masa'dan güç alan HDP, seçim bildirisini açıkladı: 'Askeri operasyonlara son vereceğiz'

Seçime Yeşil Sol Parti'den girecek olan HDP, seçim bildirgesini açıkladı.
Türkiye, bir yandan deprem yaralarını sararken bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya kabul ettirdikten hemen sonra HDP ile diyaloğa başladı. Altılı masanın gizli ortağı konumunda bulunan HDP ise bu ilgi sonrası ilk kez masadaki varlığını gösterdi.
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PKK elebaşı terörist Duran Kalkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada HDP'nin verdiği kararı destekleyerek seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söyledi. HDP'yi mutlu etmeye çalışan CHP açık bir şekilde özerklik çağrısı yaptı.
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HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti logosu ve ismi önünde açıklama yaptı. Beyannamede vaatlerde bulunuldu.
Askeri operasyonlardan, din konusuna kadar birçok başlıkta açıklanan bildiride öne çıkan maddeler arasında şunlar bulunuyor:
Açık açık Suriye ve Irak'ta operasyonlarda bulunduklarını itiraf ettiler. Suriye ve Irak'ta operasyonları yapan terör örgütlerinin isimleri PKK/PYD/YPG. Hatta geçtiğimiz günlerde ABD öncülüğündeki sözde DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu, resmi Twitter hesabından skandal paylaşımda bulundu. Koalisyonun Twitter hesabından bir ABD'li asker ile PKK/YPG/SDG'li teröristin omuz omuza durduğu fotoğrafa yer verildi. Paylaşılan skandal fotoğrafla "Birlikteliğimiz bozulmayacak" mesajı verilmişti.
Yine ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hapiste yatan HDP'li Selahattin Demirtaş da, 2017 yılındaki konuşmasında 'Zorunlu din derslerinin kaldırılacağını'' söylemişti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, bugün yayınlanan bildiride yine aynı vaadi verdi.