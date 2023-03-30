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Yedili Masa'dan güç alan HDP, seçim bildirisini açıkladı: 'Askeri operasyonlara son vereceğiz'

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti ile girme kararı aldığını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Yeşil Sol'un ağacı altında buluştuk" derken, Pervin Buldan da "Şimdi Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı. Beyannamede askeri operasyonların durdurulacağı ve Diyanet'in kapatılacağı gibi maddeler yer aldı.

13:45 . 30/03/2023 Perşembe
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Seçime Yeşil Sol Parti'den girecek olan HDP, seçim bildirgesini açıkladı.

Seçime Yeşil Sol Parti'den girecek olan HDP, seçim bildirgesini açıkladı.

Türkiye, bir yandan deprem yaralarını sararken bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını masaya kabul ettirdikten hemen sonra HDP ile diyaloğa başladı. Altılı masanın gizli ortağı konumunda bulunan HDP ise bu ilgi sonrası ilk kez masadaki varlığını gösterdi.


Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Kandil'de bayram havasıyla karşılandı


PKK elebaşı terörist Duran Kalkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada HDP'nin verdiği kararı destekleyerek seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini söyledi. HDP'yi mutlu etmeye çalışan CHP açık bir şekilde özerklik çağrısı yaptı.



Terör davası nedeniyle HDP'den katılamayacakları için Yeşil Sol Parti'den devam edeceklerini açıkladılar


HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti logosu ve ismi önünde açıklama yaptı. Beyannamede vaatlerde bulunuldu.

Askeri operasyonlardan, din konusuna kadar birçok başlıkta açıklanan bildiride öne çıkan maddeler arasında şunlar bulunuyor:


-Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz
-Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız
-Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız
-Zorunlu din dersini kaldıracağız

Açık açık Suriye ve Irak'ta operasyonlarda bulunduklarını itiraf ettiler. Suriye ve Irak'ta operasyonları yapan terör örgütlerinin isimleri PKK/PYD/YPG. Hatta geçtiğimiz günlerde ABD öncülüğündeki sözde DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu, resmi Twitter hesabından skandal paylaşımda bulundu. Koalisyonun Twitter hesabından bir ABD'li asker ile PKK/YPG/SDG'li teröristin omuz omuza durduğu fotoğrafa yer verildi. Paylaşılan skandal fotoğrafla "Birlikteliğimiz bozulmayacak" mesajı verilmişti.


Yine ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hapiste yatan HDP'li Selahattin Demirtaş da, 2017 yılındaki konuşmasında 'Zorunlu din derslerinin kaldırılacağını'' söylemişti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, bugün yayınlanan bildiride yine aynı vaadi verdi.





#HDP
#PKK
#Yeşil Sol Parti
20 dakika önce
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