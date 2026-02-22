Yeni avcı için eğitim başlıyor

Türkiye, yerli savaş uçağı KAAN tam kapasite devreye girene kadar, geçiş döneminde Hava Kuvvetleri'ni güçlendirmek için Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için İngiltere, Katar ve Ürdün ile görüşmelerini sürdürüyor.

DİPLOMASİ HIZLANDI

Eurofighter diplomasisi yılbaşından itibaren hızlandı. İmza sürecinin kısa süre içerisinde sonuçlanması beklenirken pilot eğitimi başlıyor. Eğitimler kapsamında bu hafta Hava Kuvvetleri uçucu ve yer sınıfı personelinin eğitimi başlayacak. TSK personeli 24-27 Şubat arasında Birleşik Krallık Coningsby (Kaningzbi) Hava Üs Komutanlığı’na çıkarma yapacak.

2027’DE HAREKATA HAZIR

İngiltere, Katar ve Umman ile yürütülen anlaşma kapsamında Katar'dan alınacak ilk uçakların yılın ilk yarısında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Uçakların tam harekata hazır olacağı tarih olarak da 2027’nin ilk yarısı gösteriliyor.







