Yeni barajlar da su sorunu çözemez!

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30’un altına düştü. Son yılların en düşük seviyesine gerileyen barajlardaki doluluk oranları, megakentte yaşayanlar için tehlike oluşturuyor. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, iklim değişikliğinin yağış rejimini değiştirdiğine dikkat çekti. İstanbul’da artan nüfusa birlikte su kaynaklarının azaldığını belirten Yıldız, ilave barajların yapılması durumunda bile özellikle Avrupa yakasında su sıkıntısının devam edeceğini kaydetti. İstanbul’da su yönetimi kısıtlama tedbirleri alınmaya başlandığını ifade eden Yıldız, “Kurak dönemler için acil su yönetim planlaması önceden yapılıp uzun döneme yayılırsa daha etkili sonuçlar alınır. İstanbul’da su kullanımı konforu geçmişteki gibi aynı anlayışla sürdürülemez. İklim değişikliği yağış rejimini değiştirdi. Nüfus artıyor ve su kaynaklarımız baskı altında. İlave barajlar da yapsak özellikle Avrupa yakasında su sorunu sürebilir. Bu nedenle su için arz ve talebi birlikte yönetmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Suda talep yönetimi için daha radikal tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Yıldız şöyle devam etti: “Aşırı su tüketimleri kontrol altına alınmalı. Daha önce de olduğu gibi barajlardaki su miktarı azaldıkça acil tedbir olarak ‘Su Tasarrufu’ öne çıkıyor ve yağmur gelince de unutuluyor. İstanbul ve çevresinin su kaynakları, nüfusu artan kentin su talebini karşılamada yetersiz kalıyor. İstanbul su temini güvenliği için Anadolu Yakasındaki Cumhuriyet İçme suyu arıtma tesisi kapasitesi hızla arttırılmalıdır. Bu tesisin kapasitesi arttırılmadan Melen Barajı tamamlansa bile Avrupa yakasının yeterli temiz su ihtiyacı karşılanamaz.”