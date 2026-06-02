Yeni hizmet binasının detayları ve görselleri ilk kez paylaşıldı: Başkan Alemdar beklenen tarihi de müjdeledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir şehrin önemli ihtiyaçlarından biri olan yeni hizmet binasıyla ilgili ilk adımı Yusuf Alemdar ve ekibiyle birlikte atmıştı. Başkan Alemdar, her fırsatta Büyükşehir’in depremden bu yana okul binasında hizmet vermeye çalıştığını ve birçok birimin ise kiracı olarak faaliyet yürüttüğünü ifade ederek "Bu şehre yakışan bir belediye hizmet binası kazandıracağız" vurgusu yapıyordu.

İhale tarihi belli oldu

Proje hazırlandı ve Başkan Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la Ankara’da yaptığı görüşme sonrası müjdeyi paylaşmıştı. Başkan Alemdar, bugün ise yapım ihalesinin 30 Haziran Salı günü gerçekleştirileceğini açıklayarak, projenin görsellerini ve detaylarını kamuoyuna ilk kez duyurdu.

Bilim Merkezi ve Kütüphanenin yanında

Buna göre Adapazarı Mithatpaşa Aziz Duran Parkı yanında, yaşam kampüsü yapılması planlanan Bilim Merkezi ile Şehir Kütüphanesi'nin yanındaki 39 bin metrekarelik arazide yeni modern bir hizmet binası inşa edilecek.

İçerisinde neler olacak?

Mimari detaylara göre proje 5 bin 400 metrekare taban alanına sahip olacak ve zemin katta vatandaşa doğrudan hizmet verecek birimler yer alacak. Öte yandan projede 400 metrekare yeni meclis salonu, 21 adet hizmet birimi, arşiv ile malzeme depoları, toplantı odaları, açık ve kapalı ofisler, seyir terasları, çok amaçlı salonlar ve 450 araçlık otopark yer alacak.

'Sakarya’mıza hayırlı olsun'

Başkan Alemdar, “Artık tek bir merkezden 1 milyon 100 bin vatandaşımıza hizmet üreteceğiz. Farklı kampüsler halinde olan Büyükşehir hizmetlerini tek bir merkezde toplayarak daha faydalı, üretken bir çalışma sistemini devreye alıyoruz. Şehrimizin hizmet kalitesini artıracak ve merkezi konumunda yer alacak olan hizmet binamız, Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü olacak alanda Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi’nin hemen yanında yer alacak. Müjdeyi ise bugün hemşehrilerimize vermek istiyoruz. Projemizin yapım ihalesi 30 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sakarya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Hep birlikte geleceğe proje ve eserlerle…

Tarihi adım olacak yeni hizmet binasının Sakarya’ya hayırlı olmasını temenni eden Başkan Yusuf Alemdar, “Projeyi gündemimize aldığımız günden bu yana desteğini bir gün olsun eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan’a, milletvekillerimize, Cumhur İttifakı İl Başkanlarımıza destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Birlikte şehrimize yeni eserler kazandırmaya, Sakarya’mızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.