​Yeni Şafak Tercih Rehberi: Seçilen sadece üniversite olmamalı

Üniversite tercihleri 5 Ağustos'ta son bulacak. Tercih sürecinin en kritik sürecine giren adaylar için detaylı bir tercih rehberi hazırladık.

Alternatif bölümlere de yer verin

Eğitim Uzmanı Nur Erdem Özener, adayların tek bir programa bağlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, ''Bir alanda çok ısrarcı olmak yerine gitmek istedikleri hedefe onları götürebilecek alternatif programları da listelerinde yer verecek şekilde, benzer bölümlerle tercih yaparlarsa yerleşme şanslarını arttırabilirler.'' ifadelerini kullandı.

Bu aşamalara dikkat

Tercih yapılacağı sürenin tarih aralığına dikkat edin. İşlemlerinizi mümkünse son ana bırakmayın. Okumak istemediğiniz bölümü yazmaktan kaçının. Vakıf üniversitesi veya şehir değiştirmenizi gerektirecek üniversiteler için yurt, burs, öğrenci evi gibi finansal ve lojistik koşulları iyi araştırın. Seçtiğiniz bölümlerin iş hayatınıza direkt etki edeceğini ve gelecekte yapmayı hedeflediğiniz mesleğin karakteristik özelliklerinize uygun olup olmadığını mutlaka dikkate alın. Kendi başarı sıranızın yarısı kadar yukarı çıkın ve yarısı kadar aşağı inin.

Popüler diye meslek seçmek doğru değil

Yazılım mühendisliğinin, oyun tasarımcılığının, psikoloji, işletme eve tıp bölümlerinin popüler olduğunu söyleyen uzmanlar, sırf popüler diye meslek seçilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Hayaller odağa alınmalı

Eğitim ve kariyer uzmanı Ecehan Ersöz, tercih yapacak gençlerin seçecekleri bölümler ile kişiliklerinin uyumuna ve bölümlerin popülerliğine dikkat çekerek ''Gerçekten sevecekleri ve geleceği olan meslekleri seçmeliler. Puan önemli bir kriter çoğu zaman ama sırf yüksek diye sadece trend olan meslek seçilmemeli. Mesela son dönemde yazılım mühendisliği çok popüler işin doğasına uymayan kişilerin meslek seçimi çok yanlış. Bir kaç zaman sonra öğrenci bölüm değiştirmek istiyor. Tekrar sınava girmek isteyen oluyor. Hayaller odağa alınmalı. Sadece puan listelerine bakarak karar verilmemeli.'' dedi.

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Vakıf üniversitelerinin burs imkanı daha fazla

Öğrencilerinin başarı sıralamalarına göre burs oranlarını belirleyen vakıf üniversiteleri, lisans dönemi boyunca okuyacak öğrencilerin eğitim masraflarını yüzde elli ve yüzde yüz oranında burs sağlıyor. Vakıf üniversitelerinin en çok tercih edilme sebepleri arasına öğrencilere burs imkanına ek olarak barınma ve yemek desteği sağlaması yer alıyor. Örneğin Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 97'si burslu eğitim görmeye devam ederken sanat, hafızlık, spor ve daha fazla alanda burslarla öğrencilerini destekliyor.