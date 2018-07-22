Yeni sistemin ilk bakan yardımcıları

Dünkü sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre eski milletvekilleri, bürokraside önemli çalışmalar yapan isimler bakan yardımcılığına getirildi. Adalet Bakan yardımcılığına getirilen Hilmi Bilgin ve Yıldız Seferinoğlu 26. dönemde milletvekilliği yaptı. Adalet Bakanlığı'na yargı teşkilatında öne çıkan iki isim atandı. Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanı olmasının ardından Adalet Bakanlığı Müsteşar yardımcılığına atanan Selahaddin Menteş ve Müsteşar Yardımcısı Cengiz Öner de bakan yardımcısı oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını yapan ve 'Asrın Güreşçisi' unvanını elde etmiş milli sporcu Hamza Yerlikaya ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu atandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve müsteşar olarak görev yapan Ömer Arısoy atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına da Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Enver İskurt, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun görevlendirildi.