“Bu sınav, Program ve Yayın Geliştirme (PROGEL) ekibimiz tarafından titiz bir şekilde hazırlanan içeriğiyle ve Ölçme Değerlendirme ekibinin sonuç analizleriyle öğrencilerin ders kazanımları ve eksikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. Bursluluk ve Kabul Sınavı soruları PROGEL müdürlüğümüze bağlı koordinatörler yönetiminde, YETEV Okulları öğretmenleri tarafından özenle hazırlanıyor. Soruların kapsamını ise Milli Eğitim Bakanlığının kazanımları belirliyor. Tüm sınav süreçleri Ölçme Değerlendirme Müdürlüğünce yönetiliyor”