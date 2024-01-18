Dijital çağın gerektirdiği becerilerle kadim kültürü birleştirerek öğrencilere çağın ihtiyaçlarına uygun yetkinlikler kazandırmak vizyonuyla ilerleyen YETEV Okulları, 15 Şubat’ta yapacakları Bursluluk ve Kabul Sınavı ile yeni öğrencilerine kapılarını açıyor. Yenidoğu Okulları, Palet Okulları ve İrfan Okulları’nda yüz yüze ve tek gün yapılacak sınava farklı okullardan da öğrenciler katılabilecek.
Sorular titizlikle hazırlanıyor
YETEV’li olma şartı aranmıyor
İrfan Okulları ve Yenidoğu Okulları’nda yapılacak sınava; 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10, 11. sınıfta okuyan öğrenciler, Palet Okulları’ndaki sınava ise 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okuyan öğrenciler katılabilecek. YETEV Bursluluk ve Kabul Sınavı’na girmek için YETEV’li olma şartı da bulunmuyor. Sınava, YETEV bünyesindeki okullarda burslu okumayan ve bursunu yükseltmek isteyen öğrencilerin yanı sıra farklı okullardaki öğrenciler de başvuruda bulunabilecek.
Başvurular online olarak yapılıyor
- 4.5.6.7.8.9.10. ve 11. sınıflar için tek gün yapılacak olan YETEV Bursluluk ve Kabul Sınavı, 17 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava; https://yetevbursluluk.k12net.com adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.